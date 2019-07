Don Davide Besseghini festeggiato dai suoi parrocchiani

Don Davide Besseghini lascia le comunità parrocchiali di Brusnengo, Masserano, Caraceto, Curino e Rongio per diventare missionario in Bolivia. Ieri giornata di saluti con una festa che ha radunato tutti i parrocchiani e i giovani che in questi dodici anni hanno conosciuto don Davide Besseghini.

Dopo la messa si è svolto il pranzo, mentre nel pomeriggio è stato proiettato un filmato ricordo degli anni di don Davide a Brusnengo. Il parroco da sempre ha avuto la popolazione del Sud America nel cuore e ha deciso di trasferirsi e diventare missionario nella comunità di Ambanà.