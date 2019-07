SP 315 a Castelletto Cervo, i residenti: "Troppo pericolosa, da anni chiediamo sicurezza" VIDEO

La frazione Cagna a Castelletto Cervo è una località tranquilla attraversata dalla strada provinciale 315 Buronzo-Masserano, la cosiddetta "Torino-Svizzera". Proprio la pericolosità di questa strada è da anni l'oggetto della protesta dei residenti, che Newsbiella ha intervistato poco dopo il verificarsi dell'ennesimo incidente (leggi qui).

"Non siamo sicuri quando ci immettiamo dalla nostra frazione sulla strada provinciale, - dice Renzo Taglione - sono anni che sollecitiamo la gente preposta ad installare sistemi di sicurezza come semafori o dossi, ma qualcuno non permette che si realizzino".

Alessandro Carazzolo ribadisce che sono necessari strumenti per rallentare le auto. "Io abito qui da due anni e, nonostante le nostre lamentele, nulla è stato fatto. Sulla provinciale si continua a viaggiare ad altissima velocità, che è la causa dei parecchi incidenti, anche mortali".

Maria Cristina Bisco, nata e residente in frazione Cagna da 50 anni, sottolinea la gravità della situazione: "L'immissione sulla provinciale da e per frazione Cagna è pericolosa: in più, in direzione Buronzo, c'è una semicurva in cui c'è anche il pericolo di attraversamento animali. Chiediamo l'intervento delle autorità perché le auto che arrivano da San Giacomo di Masserano verso Buronzo viaggiano oltre i 60-70 Km/h, velocità non consentita su questa strada, e perché vogliamo smettere di soccorrere persone, anche giovani, che poi sono morte".