Dopo 41 anni e mezzo di servizio, va in pensione il comandante della Polizia locale di Pollone

Anche il comandante della Polizia locale di Pollone, Gianni Boscolo, dal prossimo mese di agosto sarà in pensione dopo 41 anni e mezzo di servizio continuativo. Assunto nell’aprile del 1978, è stato il comandante della Polizia locale in questi ultimi 20 anni di convenzioni con i comuni di Pollone, Occhieppo Superiore, Muzzano, Mongrando, Donato e Ronco Biellese. Nei giorni scorsi è stato festeggiato con colleghi e amici in un locale di Pollone.