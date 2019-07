Ex funicolare, la lettera di un lettore: “Ragnatele, sputi sui finestrini e vetrata distrutta”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Domenica 28 luglio decido di andare al Piazzo per un aperitivo con mia moglie. Confortato dalle notizie che finalmente la funicolare funziona, mi accingo a godermi il tragitto. Ma …….che sporcizia!!!!!!!!!!! Che degrado!!!!!!!!!!! Ragnatele ovunque, sputi sui finestrini della cabina, in terra di tutto e all’arrivo la vetrata completamente distrutta. Forse non basta far funzionare il servizio, ma andrebbero cambiate, con le rotaie, anche l’educazione e il rispetto del patrimonio biellese”.