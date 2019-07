Le corse dal 29 luglio al 4 agosto, pronti per la Lauretana-Mombarone numero 42

Data: 30/07/2019

7° Giro del Lago di Bertignano

Percorso di circa 7 km

Ore: 19:00 (ritrovo) – 20:00 (partenza)

Località: Viverone (BI) – Piazza Padre Zola

Tipologia: Camminata e corsa su strada

Iscrizioni SENZA riconoscimento:

€ 2,50 (FIASP)

€ 3,00 (NON FIASP)

Iscrizioni CON riconoscimento:

€ 5,50 (FIASP)

€ 6,00 (NON FIASP)

Info: 333 9826993 – 349 2169225



Data: 01/08/2019

4° Corsa di San Grato

Percorso di circa 5 km

Ore: 18:00 (ritrovo) – 20:00 (partenza)

Località: Postua (BI) – Piazza S. Grato

Tipologia: podistica a passo libero

Iscrizioni: € 5

Gratis – bambini fino ai 12 anni

Info: bozinoluca33@gmail.com



Data: 01/08/2019

Trofeo Elso Siletti

Percorso di circa 6,5 km

Ore: 18:00 (ritrovo)

19:10 (partenza camminata)

19:30 (partenza corsa)

Località: Graglia (BI) – Palestra Comunale

Tipologia: Podistica non competitiva

Iscrizioni: FIDAL e FIASP

€ 6,50 (con riconoscimento)

€ 3,00 (senza riconoscimento)

Non tesserati FIDAL e FIASP:

€ 7,00 (con riconoscimento)

€ 3,50 (senza riconoscimento)



Data: 02/08/2019

Madonna della Neve

Percorso di 10 km

Ore: 17:00 (ritrovo) – 18:30 (partenza)

Località: Sala Biellese (BI) – Padiglione Feste

Tipologia: Competitiva e non competitiva

Iscrizioni: € 10 (competitiva)

€ 6 (non competitiva)

Info: www.biellasport.net



Data: 04/08/2019

6° Giro dei Tre Guadi

Percorso di 6 km / 12 km

Ore: 8:30 (ritrovo)

9:30 (partenza non competitiva)

9:45 (partenza competitiva)

Località: Zubiena (BI) – Sede Pro Loco

Tipologia: Competitiva / Non competitiva

Iscrizioni: € 6 (6 km)

€ 12 (12 km)

Info: 348 5828607



Data: 04/08/2019

42° Edizione “Lauretana-Mombarone”

Percorso di circa 9 km

Ore: 7:30 (ritrovo) – 8:30 (partenza)

Località: Graglia (BI) – Lauretana

Tipologia: Regionale, corsa in montagna

Iscrizione: € 10,00 (pre-iscrizione)

€ 15,00 (giorno gara)

Info: vc008@fidal.it