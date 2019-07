Rita De Lima, Pd: "Sconcerto sull'assemblea Cosrab. Incapacità o pressapochismo?"

Riceviamo e pubblichiamo. "Come Segreteria PD Provinciale siamo decisamente sconcertati per il comportamento che le nuove maggioranze di centro destra stanno tenendo nelle politiche per le partecipate, dove il principio cardine non è quello del bene per la collettività ma la nuda e cruda spartizione delle poltrone. Ne abbiamo avuta prova venerdì pomeriggio, 26 luglio, quando l’assemblea dei sindaci era chiamata ad eleggere il nuovo Cda di COSRAB, un’assemblea andata deserta su questa nomina perché non avevano ancora provveduto a individuare i politici adeguati al compito.

E così mentre la vita prosegue, i lavori devono andare avanti, rimane sguarnita la guida di chi dovrebbe tutelare la collettività nelle politiche dei rifiuti, infischiandosene anche delle elementari norme per la tutela dei lavoratori. E’ questa la politica della destra? Per fortuna che al nostro interno abbiamo validi amministratori come Michele Lerro che ha, con grande spirito di servizio e zero compenso, deciso di rimanere al timone del Consorzio per garantire la sopravvivenza dello stesso a tutela delle maestranze, in attesa che i soloni della destra si sveglino. Amministrare non è un gioco ma in tutti noi deve prevalere il senso civico. La destra ha perso un’altra occasione per dimostrare il proprio valore o forse lo ha fatto".