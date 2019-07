Social lending: il finanziamento tra privati online che sta arrivando anche in Italia

Negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo la pratica del social lending (prestito sociale), conosciuta anche come Peer to peer (rete paritaria) lending, quest’ultima è spesso abbreviata in P2P lending.

In sostanza con questi termini si indica un prestito tra privati che si svolge tramite piattaforme online.

Questo fenomeno si è diffuso a partire dalla grande crisi economica del 2008 prima negli Stati Uniti, poi in Cina.

Recentemente ha riscosso anche in Europa e sta arrivando pure in Italia, anche se attualmente non è molto conosciuto.

In sostanza con il social lending si mettono in contatto due soggetti, un richiedente del prestito con uno o più finanziatori, che possono scambiarsi i soldi privatamente online.

Il punto di forza maggiore sta negli interessi, decisamente più favorevoli rispetto alle vie più tradizionali.

Inoltre viene eliminato definitivamente qualsiasi passaggio per intermediari, come le banche o le società finanziarie.

Il costo più basso deriva proprio da questo aspetto, ovvero dall’automazione dei movimenti economici e quindi dall’assenza di altri soggetti terzi.

L’unico soggetto che si pone fra il richiedente ed il finanziatore è la società di social lending.

Questa ospita gli “incontri” sulle proprie piattaforme online, i marketplaces, e garantisce per entrambi i soggetti valutandone chiaramente l’affidabilità ed offrendo tutte le tutele del caso.

Il loro guadagno si basa su una piccola commissione che viene applicata al prestito e su un’altra applicata sulla percentuale degli interessi percepiti dal finanziatore.

Tutti i passaggi sono completamente digitalizzati e l’iscrizione ai marketplaces è quasi sempre gratuita.

Ovviamente, essendo un investimento per i finanziatori c’è anche la probabilità di incorrere in qualche rischio.

Per esempio c’è il pericolo che il richiedente non saldi il proprio debito, ma questo può avvenire in ogni investimento.

Nel caso del social lending, però, ci sono le società che si occupano di minimizzare il più possibile tale pericolo e quando accade offrono ai finanziatori i propri strumenti per recuperare il credito.

Online comunque è possibile trovare molte informazioni in merito.

Ad esempio il portale Affari Miei offre questa guida al social lending , particolarmente dettagliata ed esaustiva.

Un fenomeno dunque che sta conoscendo sempre più successo in tutta Europa dopo aver riscosso la soddisfazione degli investitori di più paesi nel mondo.

Molto probabilmente, proprio grazie ai punti di forza già citati, sentiremo parlare molto di più di social lending anche in Italia.