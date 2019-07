Auto si ribalta, cinque donne ferite - Cronaca dal Nord Ovest

Sono cinque signore in là con gli anni le persone ferite nell'incidente avvenuto intorno alle 19.15 di domenica ad Alice Castello, in via San Sebastiano angolo via Cavaglià.

Per cause da accertare si sono scontrate due autovetture, una Volvo V40 ed una Toyota Yaris. Ad avere la peggio la Toyota con a bordo 5 anziane signore che ha terminato la corsa a centro strada ribaltandosi su un fianco. Due delle passeggere sono state elitrasportate al Dea dell’ospedale di Novara, mentre le altre occupanti della Yaris e la passeggera della Volvo sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Vercelli.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris e i volontari di Santhià del Comando Provinciale di Vercelli. Il personale si è occupato di estrarre i feriti dalle auto e ha collaborato con il personale del 118 alla loro stabilizzazione e successivamente alla messa in sicurezza dei veicoli. Per i soccorsi, sono intervenute numerose ambulanze, l’elisoccorso, e i carabinieri per i rilievi.