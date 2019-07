Esce di strada e vola in un dirupo: auto fermata da un nocciolo

Attimi di apprensione in Valle Elvo. Secondo le prime informazioni un'auto è uscita autonomamente dalla carreggiata in zona Bagneri, lungo la strada per il Santuario di Graglia, per cause ancora al vaglio dei militari dell'Arma. Il veicolo sarebbe finito giù per un dirupo e avrebbe terminato la sua corsa contro un nocciolo, bloccandosi in maniera provvidenziale.

L'allarme è scattato intorno alle 13.10 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e recuperato la donna a bordo. Quest'ultima è stata affidata alla cure dei sanitari del 118 e al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Presenti anche i carabinieri che ora dovranno ricostruire la dinamica del sinistro autonomo.

Seguiranno aggiornamenti.