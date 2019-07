Tutto esaurito per il corso di Fiori di Carta del Museo del Bramaterra

Grande successo per il corso di Fiori di carta di domenica 28 luglio all’Ecomuseo del Bramaterra. Il corso ha raggiunto il tutto esaurito.

Dieci corsisti si sono cimentati a ritagliare carta crespa e velina realizzando bellissimi fiori d’arredamento. Come per il corso di cesteria anche questo corso manuale ha riscosso grande successo.

La docente Franca ha spiegato con pazienza e attenzione le principali tecniche per realizzare con grande soddisfazione rose, papaveri, cardi e margherite. Il prossimo corso sarà quello di decupage, c’è ancora qualche posto per iscriversi rivolto ad adulti, ragazzi e bambini al Museo del Bramaterra di Sostegno per domenica 11 agosto dalle 15 alle 17.

Obbligatoria la prenotazione entro il 2 agosto alla mailtrasentieri@gmail.com o al numero 3493329196.