Summer Village 2019, tappa in Valle Elvo per scoprire la lavorazione del ferro

"La Storia dell'Evoluzione Umana". Questo il tema dell'edizione 2019 del "Summer village", il centro estivo di Spazio Ragazzi Divertistudio. La scorsa settimana, dedicata ai Tesori della Terra, i bimbi e i ragazzi del Summer Village 2019 hanno visitato la Fucina Morino di Mongrando e le ex officine Rubino di Netro. Partendo dalla scoperta delle prime pietre utilizzate dagli uomini per produrre oggetti di difesa, percorrendo le caratteristiche delle tre Età dei Metalli, i ragazzi hanno scoperto come il ferro veniva lavorato e utilizzato sul territorio biellese.