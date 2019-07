Grande successo per la Festa dei Bambini di Andorno Micca

Nella splendida cornice del Parco la Salute di Andorno Micca si è svolta l'edizione 2019 della Festa dei Bambini, tradizionale appuntamento estivo che puntualmente viene proposto nell'estate andornese.

“Più di 200 bimbi provenienti non solo da Andorno, ma anche dai Centri Estivi di Ronco Biellese ed Occhieppo: un successo che si ripropone ogni anno, che continua una tradizione iniziata negli anni '60 e che ancora oggi si mantiene viva rappresentando un’ occasione di incontro e divertimento per tanti bambini” - queste le parole degli assessori comunali Veronica Giannetti e Alessandra Peroni, vere anime della manifestazione, che proseguono - “Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al perfetto svolgimento dell'evento, agli animatori dell'Oratorio di Andorno per la parte riguardante l'intrattenimento ed i giochi, al Centro Incontro Anziani di Andorno, agli esercizi commerciali e ai privati che hanno contribuito ai premi per la lotteria. Un grande lavoro di squadra per i nostri bimbi! Archiviata questa edizione stiamo già lavorando in ottica 2020, durante la quale introdurremo tante novità per una festa sempre più attraente ed importante".