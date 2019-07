Appuntamento da non perdere In Valdilana. Domenica 4 agosto, dalle 14.30, verrà messa in funzione la macina del Mulino Susta di Soprana e, per l'occasione, macinato quantitativi di mais per ricavare farina di polenta.

Durante la manifestazione sarà attivo un punto di ristoro con bevande fresche e vari stuzzichini. L'evento è realizzato dall'Associazione Mulino Susta di Soprana.