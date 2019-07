Conto alla rovescia per la Mostra Mercato dell'Artigianato di Campiglia Cervo

Il comune di Campiglia Cervo organizza domenica 4 agosto la tradizionale Mostra Mercato dell'Artigianato nell'area cosiddetta mercatale adiacente alla piazza del Municipio, conosciuta come "i portici di San Quirico" dal nome della antica cappella che la affianca. Tale area è stata appena rimessa a nuovo dall'amministrazione tramite un'indispensabile imbiancatura a cui seguirà il posizionamento di ciotole fiorite a creare una piccola area libera dalle auto nel centro.

“La Mostra Mercato è una tradizione che si ripete ogni anno fin dagli anni '60 – spiegano gli organizzatori - antesignana dei moderni mercatini degli hobbisti, promossa allora per valorizzare le capacità degli artigiani locali e creare una vetrina per i turisti di passaggio che apprezzavano soprattutto i tipici scapin, le piccole gerle, le bambole in abito tradizionale, i maglioni”.

“I prodotti ora in esposizione sono adeguati ai tempi: spaziano dai ricami, ai prodotti agricoli, dagli oggetti in rame , alle cornici in legno antico, ai prodotti di terracotta e ceramica, vi sarà anche un impagliatore di seggiole e molto altro – proseguono - Varrà la pena di fermarsi a curiosare ed apprezzare il lavoro fantasioso ed accurato di questi hobbisti ed artigiani, approfittandone per qualche particolare acquisto, l'esposizione si protrarrà dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio”. Per info: 015.60023 (comune di Campiglia Cervo).