Candelo: Musica e divertimento alla serata anni '90, il ricavato per le scuole

Grande serata, sabato 20 luglio, all'insegna del divertimento e della musica al Ricetto di Candelo con la seconda edizione di Saturday Night organizzata da Viviamo Candelo, quest'anno con la prima edizione della serata disco anni '90. Tanti candelesi e biellesi hanno partecipato alla grigliata tra le Rue e alla serata musicale con entusiasmo e voglia di stare insieme e divertirsi, rievocando i mitici anni '90.

"Un ringraziamento particolare - esprime l'associazione - va all'animazione della serata a cura di dj Peter, che è stata trasmessa in diretta su Radio City. Un sentito e doveroso ringraziamento va all'Amministrazione Comunale per il patrocinio e la collaborazione; alla Pro Loco di Candelo e in particolare al presidente, Cristian Bonifacio; al gruppo TAC-Team Associazione Candelesi; al gruppo ANA-Alpini di Candelo; a tutti i volontari. Tutti, con grande impegno, si sono prodigati durante la serata per la buona riuscita dell'evento, il cui ricavato sarà devoluto alla scuola di Candelo per le necessità del nuovo anno scolastico".