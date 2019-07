Zanzare e prevenzione: Serata informativa al Castello di Verrone

I Comuni di Verrone, Villanova, Massazza e Benna, in collaborazione con “IPLA”, hanno organizzato per oggi, 29 luglio, una serata informativa rivolta alla popolazione. L'appuntamento è fissato alle 20,45 presso la sala del Falseum, all'interno del Castello di Verrone. I tecnici incaricati di coordinare il progetto locale di lotta alle zanzare informeranno i cittadini sulle iniziative in atto e sostenute dai comuni del territorio. Si parlerà inoltre delle buone pratiche di prevenzione dello sviluppo dei fastidiosi insetti in ambito domestico e dell'importanza della collaborazione da parte di tutta la popolazione per contrastare il fenomeno della loro massiccia diffusione. La serata sarà accompagnata dalla proiezione di filmati ed immagini a tema e lascerà ampio spazio alle domande dei partecipanti.