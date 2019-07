Torino-Aosta di nuovo chiusa e sciopero il prossimo weekend. Uncem: “Sistema pedaggi da rivedere, il territorio soffre”

Nel giorno in cui la Torino-Aosta viene nuovamente chiusa per il rischio frana segnalato dai sensori sul versante montano dietro Quincinetto, arriva l'annuncio della notizia dello sciopero degli operatori delle società autostradali nel prossimo, caldo week end.

"Due notizie non collegate - riflette Marco Bussone, Presidente Uncem - ma entrambe gettano nel caos i territori, la viabilità dei territori attraversati dalle autostrade. Sulla A5, il caos sulla statale e sulla provinciale è in aumento. Con lo sciopero del prossimo fine settimana, aumenteranno sia i disagi per gli utenti sia le complicazioni per i territori. Intanto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non risponde alle tante nostre lettere nelle quali evidenziamo il fallimento di un sistema totalmente da rivedere. Quello dei pedaggi ignora completamente i territori. È gravissimo. Ma siamo lontani da un serio ed efficace intervento politico del Mit per dare al Paese una formula migliore. Intanto, pezzi di Paese soffrono per lavori mai fatti a garanzia della sicurezza dei versanti e per contratti non definiti e aggiornati per chi lavora nelle società concessionarie".