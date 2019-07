Jeep travolta dal Cervo, recuperata dal proprietario

In queste ore è stata recuperata, in forma privata, la Jeep travolta dalla forza del torrente Cervo e trascinata in mezzo all'acqua. L'incredibile vicenda si è verificata nel pomeriggio di sabato 27 luglio: secondo la testimonianza del proprietario (uno straniero, forse di origine filippina) fornita agli uomini della Protezione civile, il veicolo era stato parcheggiato sotto il ponte della Tangeziale, a pochi metri di distanza dalla riva del torrente.

Per fortuna il conducente è rimasto incolume, poiché si trovava all'esterno dell'auto quando ha assistito in prima persona alla scena spaventosa. Il mezzo è andato completamente distrutto come si evince dalla fotografia.