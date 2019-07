Gal piemontesi riuniti in Asso Leader hanno incontrato il presidente della Regione, Alberto Cirio

I GAL piemontesi, riuniti in Asso Piemonte Leader, hanno incontrato il Presidente Alberto Cirio, martedì 23 luglio a Torino, in un importante incontro. Nella sede della Giunta regionale, i Presidenti dei GAL piemontesi hanno avuto l’occasione di incontrare il neo Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed il Vice Presidente ed Assessore alla Montagna Fabio Carosso (nella foto in allegato al centro insieme ai Presidenti dei vari GAL).

Un momento cordiale e produttivo nell’ambito del quale i GAL piemontesi hanno avuto modo di dimostrare, numeri alla mano, l’efficacia delle politiche in corso di attuazione: interventi che stanno generando importanti overbooking di richieste sui bandi aperti, con la conseguente e condivisa necessità di ricercare nuove risorse. Per queste ragioni i GAL hanno redatto un documento consegnato nell’occasione agli organi politici regionali. Asso Piemonte Leader ha inoltre messo a disposizione le proprie competenze e strutture al fine di collaborare al meglio con la Regione Piemonte nella definizione delle strategie per la prossima programmazione comunitaria, ma anche per condividere le scelte strategiche che riguardino l’ambito montano, campo di azione giornaliero dei GAL.

Da parte regionale è stata fortemente rimarcata l’elevata considerazione ed importanza attribuita alla quotidiana azione dei GAL con un impegno a lavorare insieme a tutto tondo verso l’obiettivo comune dello sviluppo dei territori marginali e delle zone rurali del territorio piemontese.