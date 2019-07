Dalla vita sul campo della squadra mobile a nuovo vicario del questore: arrivato a Biella, Marco Staffa

"Ha una grandissima esperienza e sono certo che anche a Biella darà il suo valido contributo, visto il suo pregresso". Queste le parole del questore Nicola Alfredo Parisi per presentare il nuovo avvicendamento negli uffici di via Sant'Eusebio. Da oggi infatti la questura ha un nuovo Vicario. Si chiama Marco Staffa, 56 anni romano in uscita da Pavia dove è stato primo dirigente della polizia e sostituisce Scipione De Leonardis destinato ad altro incarico, in città dal 4 novembre 2017.

Un passato vissuto sul campo come dirigente della squadra mobile sin dagli anni '80 a Palermo, vice ad Agrigento, di nuovo al comando di Porto Enpedocle, Caltanisetta e Livorno. Infine arriva a Pavia nel 2014, dopo la promozione a primo dirigente, a capo della divisione anticrimine, ora si appresta a vivere un'esperienza tutta nuova. "Mi sembra di tornare indietro negli anni -le prime parole in conferenza stampa di Marco Staffa- alla luce delle tante squadre mobili. I giornalisti erano quasi diventati amici sempre nel rispetto delle parti. Biella per me sarà un'esperienza diversa". Sposato con due figli di 14 e 16 anni, la sua famiglia per ora rimarrà a Pavia.

Chi è il vicario del questore. Sostituisce il questore quando non è presente in sede. Accanto a questa funzione ha vere competenze in disciplina del personale e sindacale, insomma svolge una serie di attività delegate dal questore stesso. Primariamente resta comunque il sostituto del questore.