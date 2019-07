Da domani chiusura temporanea per lavori di via XX Settembre

Il comune di Biella comunica che a partire da domani, martedì 30 luglio dalle 8, verrà chiusa in emergenza a causa di lavori via XX Settembre, nel tratto compreso fra via Repubblica e via Volpi. I lavori, che saranno effettuati dal Cordar Biella, riguarderanno la fognatura in quel particolare tratto di strada.

La chiusura del cantiere e la riapertura della strada è prevista per le 18 di venerdì 2 agosto. L’intervento si è reso necessario dopo la segnalazione giunta da un cittadino, che nel fine settimana aveva avvertito il sindaco indicando un cedimento della strada.