Commozione al 48° Trofeo Comune di Lessona ricordando Giordano FOTOGALLERY

Tanta commozione al 48° Trofeo Comune di Lessona & Gioielleria Fontanella, organizzata dall'Atletica Lessona e dal gruppo Alpini di Lessona, in collaborazione con il Decathlon Biella.

Circa 160 atleti hanno preso parte venerdì sera, 26 luglio, alla manifestazione podistica (proposta in modalità non competitiva) in ricordo di Giordano Donà, il 63enne di Occhieppo Inferiore scomparso dal marzo scorso sui ghiacciai del Cervino. Alla camminata ludico motoria di 4 chilometri, è seguita poco prima delle 20 la 8 chilometri che ha visto sul podio virtuale Andrea Brumana, seguito da Alberto Pelosi e Silvio Gambetta.

Tra le donne, invece, si segnala il trittico composto da Samantha Ghedini, Antonella Manfrinato e Simona Banfo. Al termine, ci si è spostati al Palazzetto dello Sport di Lessonaper degustare i piatti tipici della zona, in compagnia delle penne nere.