Campionati italiani di atletica, è bronzo per Roffino. Bene gli altri biellesi in gara

Buoni risultati per gli atleti biellesi impegnati nel weekend ai Campionati italiani individuali di atletica a Bressanone. Nella seconda giornata, la portacolori delle Fiamme Azzurre Valeria Roffino ha ottenuto una medaglia di bronzo sui 5000 metri, tagliando il traguardo in 16'17"73. A completare il podio Marta Zenoni, prima classificata e Francesca Tommaso, seconda.

Un'altra atleta biellese, Rebecca Menchini, si è invece piazzata al quarto posto nella staffetta 4 x 100. Bene anche per Veronica Crida, in gara nonostante il menisco del ginocchio rotto, che ha ottenuto il sesto posto nella classifica del salto in lungo (5,90 metri). Infine, Stefania biscuola, è arrivata settima negli 800 metri.