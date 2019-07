Il mondo economico piemontese:"Dopo lettera governo, ora proseguire veloce su Tav"

"La conferma della posizione del governo relativamente agli impegni circa la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, è certamente un passo importante e apprezzabile che deve essere accolto positivamente. Adesso, tuttavia, è necessario proseguire speditamente e nel rispetto dei tempi per continuare un’opera che per troppo tempo è stata frenata da istanze che nulla hanno a che fare con lo sviluppo e il rispetto dell’ambiente".

E’ il commento del sistema della produzione, del lavoro, della cooperazione e delle professioni di Torino e del Piemonte alla conferma dell’invio di una lettera da parte della Struttura tecnica del Ministero dei Trasporti, a cui l'Inea aveva rivolto a inizio giugno la richiesta di chiarimenti in merito alla posizione italiana sull'opera.

Le associazioni aggiungono: "è necessario adesso non solo proseguire l’opera, ma fare in modo che la sua realizzazione avvenga rispettando il progetto approvato dall’Osservatorio, senza deroghe ad esso, considerando Torino e lo scalo di Orbassano come parte integrante e indispensabile dell’opera".