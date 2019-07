Frana di Quincinetto, nuovo allarme: chiusa l'autostrada A5 - Cronaca dal Nord Ovest

Allarme per la frana di Quincinetto, che ha determinato una nuova chiusura totale dell’autostrada A5 tra Ivrea e Pont Saint Martin. I sensori che monitorano il versante, che incombe su località Chiappetti, hanno registrato nuovamente dei movimenti franosi nel primo pomeriggio tali da avviare "l'allerta 3".

Per questo motivo, in base a quanto deciso durante l'incontro tecnico avvenuto la scorsa settimana in Prefettura, intorno alle 16 stata chiusa l'autostrada A5 in entrambi i sensi di marcia nel tratto Ivrea-Pont Saint Martin. Sav, la società che gestisce il tratto valdostano della A5, segnala subito code tra Verrès e Pont Saint Martin, in direzione Torino. Per regolare la viabilità e diminuire il disagio sono presenti sul luogo polizia e volontari di protezione civile.

Per lo stesso allarme frana l'autostrada era già stata chiusa lo scorso 22 giugno. Lo scorso 4 luglio le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con la Società Autostrade Valdostane (Sav) e il Centro di competenza della protezione civile presso l'Università di Firenze, avevano sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede, tra l'altro, lavori per circa 13 milioni di euro e un nuovo piano di protezione civile - da pochi giorni entrato in vigore - per gestire le emergenze.