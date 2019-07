Scontro auto-motociclo a Valle Mosso, indenni i conducenti

Ennesimo incidente sulle strade biellesi. Ieri, sabato 27 luglio, intorno alle 12, un'auto e un motociclo sono rimasti coinvolti in un sinistro senza conseguenze gravi in via Roma, a Valle Mosso, nel territorio di Valdilana. Entrambi indenni, i guidatori hanno avuto qualche difficoltà iniziale a mettersi d'accordo per la compilazione del modello cid ma con l'arrivo dei carabinieri tutte e due le parti riuscivano a trovare l'intesa finale.