Oropa senza linea telefonica dopo il temporale

Risulta ancora staccata la linea telefonica a Oropa. Dalla mattinata di ieri, in cui la zona è stata soggetta a forte temporale e grandine come in tanti altri luoghi del Biellese, la linea è saltata in tutti gli esercizi commerciali e le case della frazione. Numerose le segnalazioni giunte alla Telecom, che ha dichiarato di essersi già attivata per risolvere il problema nel minor tempo possibile.