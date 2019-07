Carabiniere ucciso a Roma, Chapter Ursis B. di Biella dei Protectors LE MC unito nel dolore di tutta l'Arma

Anche il Chapter Ursis B. di Biella dei Protectors Law Enforcement Motorcycle Club - Italy, il gruppo motociclistico biellese degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate e dei Sostenitori e dei Simpatizzanti di entrambe le Forze, si unisce al dolore di tutta l'Arma dei Carabinieri.Sempre più Reparti, Nuclei e Gruppi di unità in divisa e in uniforme, si stanno unendo in cordoglio per il loro collega Mario!

“Le unità motociclistiche dei "Protectors LE MC" sanno che con la loro divisa, ciò che fanno in vita, riecheggia nell’eternità - spiegano - Questo è anche essere operatori di polizia. I Protectors sono orgogliosi della loro appartenenza.Infatti orgogliosi che la Polizia Locale di Roma Capitale, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria a Roma con il gesto fatto, hanno dimostrato l'unione, la compattezza, il rispetto, la cooperazione, la stima, la fratellanza e che per strada, sono soli con gli onesti cittadini che li rispettano.In questo triste momento i Protectors sono vicini a tutta l'Arma dei Carabinieri per la drammatica scomparsa del Vice Brigadiere Rega”.