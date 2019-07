Giugno 2019 con temperature record: il 27 giugno il giorno più caldo mai registrato dal 1958 ad oggi

Arpa Piemonte ha pubblicato i dati sul mese di giugno 2019, facendo un bilancio di 30 giorni che ne hanno fatto, temperature alla mano, il 3° giugno più caldo nella distribuzione storica degli ultimi 62 anni, con un'anomalia positiva di ben 3 gradi rispetto alla media 1971-2000.

A fare la differenza l’eccezionale ondata di calore dei giorni 26-29 giugno 2019, nel corso della quale il 46% dei termometri della rete Arpa Piemonte ha registrato il primato assoluto di temperatura massima e il 27 giugno 2019 ha avuto la più elevata temperatura sul Piemonte dal 1958 ad oggi, superando l’11 agosto 2003.In questa giornata ben 195 termometri della rete ARPA Piemonte (pari al 70% del totale) hanno stabilito il primato di temperatura massima per il mese di giugno e, di essi, 102 (percentuale del Sistemi Previsionali - Arpa Piemonte 19 luglio 2019 Il Clima in Piemonte - Giugno 2019 7 37%) hanno anche registrato il record assoluto di temperatura più elevata.

Per la prima volta nella storia della rete ARPA Piemonte (attiva dalla fine degli anni 80) sono stati superati i 40 °C nel mese di giugno in 6 stazioni: Govone (CN), Verolengo (TO), Isola Sant’Antonio (AL), Alessandria Lobbi, Sezzadio (AL) e San Damiano Borbore in provincia di Asti che ha registrato il valore più elevato con 40.6°CDal punto di vista pluviometrico le precipitazioni sono state inferiori alla media degli anni 1971-2000, con 60 mm medi ed un deficit di 36.1 mm (pari al 38%); giugno 2019 si pone al 13° posto tra i corrispondenti mesi più secchi degli ultimi 62 anni.

Ecco la relazione