Discarica Brianco, accolto il ricorso contro la Provincia: Le parole di Ambiente è Futuro

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abbiamo appreso con rammarico che il TAR Piemonte ha accolto il ricorso presentato dalla società Acqua e Sole contro la Provincia di Biella a seguito del diniego alla realizzazione di una mega discarica di amianto in regione Brianco nel comune di Salussola. Il ricorso è stato accolto non per motivi ambientali o progettuali (il tribunale non è entrato nel merito) ma perché i giudici hanno riconosciuto due vizi di forma, cioè due errori procedurali che avrebbe commesso la Provincia di Biella e che renderebbero nullo il suo provvedimento.

Il TAR ha rilevato che sono stati ammessi a partecipare al procedimento enti che non ne avevano diritto (Comuni di Cerrione, Verrone, Santhià, Provincia di Vercelli e Asl di Vercelli) e che inoltre la Provincia di Biella avrebbe dovuto concedere al proponente il cosiddetto preavviso di diniego, cioè inviare una comunicazione nella quale si preannunciano i motivi per i quali il progetto sta per essere bocciato e si concedono 10 giorni al proponente per produrre osservazioni atte a superare le problematiche rilevate. Entrambe le motivazioni hanno lasciato tutti perplessi, legali compresi. Poiché le sentenze del TAR fanno giurisprudenza non vorremmo che passasse il principio secondo cui i Comuni confinanti non hanno diritto a prendere parte a procedimenti che incidono sul territorio a livello sovracomunale perché giudicati fisicamente “lontani” (come nel caso dei Comuni di Cerrione e Verrone) o che comuni fisicamente molto vicini e decisamente coinvolti nel progetto non possano partecipare al procedimento in quanto non confinanti (come nel caso del Comune di Santhià).

Non comprendiamo, inoltre, l’esclusione della Provincia di Vercelli (che confina con Salussola per il tramite del comune di Carisio) che con la Asl di Vercelli aveva, secondo noi, titolo per interessarsi al progetto. Contiamo nei prossimi giorni, apprese le intenzioni della Provincia di Biella circa un possibile ricorso al Consiglio di Stato, di attivarci anche noi per difendere le nostre ragioni. L’unica certezza è che non staremo inermi a subire una sentenza che riteniamo profondamente sbagliata".