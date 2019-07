Ecco il girone A di Eccellenza: dopo 10 anni torna la Fulgor. Sarà derby con La Biellese

Buone notizie per il calcio nostrano. Due saranno le squadre biellesi che prenderanno parte al prossimo campionato di Eccellenza: da una parte ci sarà la nuova Biellese del presidente Luca Rossetto; dall'altra, invece, il Fulgor Ronco Valdengo. Accettato, dunque, il ripescaggio della formazione guidata dal tecnico Marco Mellano, come riportato sulla pagina ufficiale della società dilettantistica, dopo dieci anni dalla sua ultima apparizione nel massimo campionato regionale per dilettanti.

La Fulgor, insieme alla Biellese, è stata inserita nel girone A di Eccellenza insieme a: Accademia Borgomanero, Alicese Orizzonti, Aygreville, Borgaro, Borgovercelli, Città di Baveno, LG Trino, La Pianese, Oleggio, Pont Arnad Evanco, Pro Eureka, Rivoli, Ro. Ce. e Stresa. Per la felicità degli sportivi biellesi, sarà dunque derby in Eccellenza. La prima giornata si giocherà l'8 settembre, l'ultima del campionato sarà il 19 aprile.