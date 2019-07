Campionati italiani assoluti di Bressanone: Veronica Crida c'è nonostante il menisco rotto

Aveva già il menisco rotto quando ha vinto la medaglia d'oro juniores nel salto in lungo con un balzo da 6,33 m. a Rieti l'8 giugno scorso entrando di diritto nella top ten italiana di tutti i tempi. Veronica Crida (Ugb), da tempo avvertiva un "fastidio" al ginocchio ma nulla faceva presagire a qualcosa di più serio di un semplice affaticamento o leggera infiammazione. Il dolorino è aumentato a Forma, in preparazione dell'Europeo under 20 e culminato in Svezia, a Boras, dove non è riuscita ad entrare nelle 12 atlete che si sono giocate la finale. Appena rientrata in Italia, la decisione.

Mercoledì 24 luglio, insieme a papà Marco, la lunghista di Camburzano si è sottoposta ad una visita ad Aosta dal dottor Marco Patacchini, specialista in ortopedia e traumatologia dello sport. La diagnosi non ha lasciato scampo: "Menisco esterno rotto, da tempo". Questo, con consenso del medico, non ha scoraggiato Veronica che ha voluto partecipare lo stesso ai campionati italiani assoluti di Bressanone. E allora giovedì 25 luglio partenza in auto, con i suoi allenatori Collè e Quazza, alla volta dell'Alto Adige.

"Partecipo ugualmente alle gare tricolori -racconta Crida-, un'occasione per divertirmi e gareggiare con leggerezza, visto che a settembre dovrò operarmi e i tempi di ripresa che mi hanno prospettato, saranno di circa tre mesi. Vorrà dire che avrò l'autunno a disposizione per tornare in forma e meglio di prima".

Intanto ieri, venerdì 26 luglio, Veronica Crida ha conquistato la finale agli assoluti, in programma oggi alle 16,50, con un salto da 5,85 m. "Sono contenta di averci provato ed essermi qualificata -chiosa l'ugibina-. Nel pomeriggio quello che verrà sarà tutto di guadagnato".