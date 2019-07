Musica e balli popolari a Campiglia Cervo con Raffaele Antoniotti Duo

La Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo nell'intento di farsi conoscere e valorizzare la cultura della Bursch in particolare e piu' in generale le tradizioni popolari piemontesi, organizza venerdì 2 agosto alle 21, insieme all'Associazione Storie di Piazza e grazie al contributo di Fondazione CR Biella e CR Torino una serata musicale nella bella cornice della Piazza della Chiesa parrocchiale di Campiglia Cervo.

All'interno del proprio programma di eventi estivi nel quale sono previste passeggiate guidate sul territorio, animazioni teatrali, laboratori didattici e le consuete visite guidate alla propria struttura ha voluto inserire quest'anno una serata dedicata alla musica ed ai balli popolari proposti da Raffaele Antoniotti Duo, che presenteranno musiche tratte dal repertorio occitano ed europeo, invitando i presenti a cimentarsi nei balli tradizionali. L'estro compositivo di Raffaele Antoniotti, da vent'anni sulle scene del folk europeo, vincitore della selezione per l'Italia settentrionale di Suonare Folkest 2013, riesce a coniugare le solide radici che affondano nel terreno della tradizione,con un' originale lettura contemporanea del Folk, da lui composto. Gli strumenti della tradizione incontrano l'elettronica in un connubio assolutamente equilibrato che trasporta il danzatore in una dimensione magica, rievocativa ed intrigante.

L'ingresso è libero. Ricordiamo che lo stesso luogo è stato palcoscenico dei due concerti della rinata e partecipata rassegna la Val An Musica tenutesi nei venerdì precedenti 19 e 26 luglio, con musiche rispettivamente pop-rock e jazz, pertanto la serata del 2 agosto, di musica folk ne rappresenta di fatto la continuità . Soltanto in caso di pioggia il concerto sarà proposto al Circolo Valet nella Frazione Asmara ( un chilometro prima del comune di Campiglia salendo, svoltare a sinistra percorrendo il ponte sul Cervo).