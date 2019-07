Il Viaggio incredibile sul Monte Mucrone con Angelo Alberta

Dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Angelo Alberta (l'esploratore più preparato e curioso del mondo…) torna nel Biellese per accompagnare il pubblico attraverso le incredibili meraviglie della natura ed affronta nuovamente il Monte Mucrone.

Nel breve percorso che si snoda dall'arrivo delle Funivie Oropa Sport fino al Lago del Mucrone, il nostro formidabile ed indomitissimo divulg-attore ci racconterà la montagna e le sue curiosità in maniera divertente e interessante, con aneddoti al limite dell'incredibile!

L'appuntamento è per Domenica 4 agosto alle ore 15:00 con ritrovo al Geosito del Monte Mucrone (Stazione di arrivo della Funivia Oropa-Lago).

Questa tappa del Tour è organizzata in collaborazione a Viaggi Teatrali e Fondazione Funivie di Oropa, nel più ampio progetto «Vieni a scoprire la biodiversità…» ideato da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella, condotto da Clorofilla Soc. Coop. e sostenuto da Fondazione CR Biella.

Passeggiata naturalistico-teatrale per grandi e piccini, a cura di Claudio Callegari (Autore, regista e attore di Viaggi Teatrali) con il supporto di Clorofilla Soc. Coop.

La passeggiata, teatralizzata e interattiva, è adatta a tutte le età, non richiede preparazione fisica e avrà una durata di circa 1/h 15'

Posti disponibili 80 fino ad esaurimento.

Si consiglia la prenotazione: 331.1025960; biglietto unico € 7,50/persona, gratuito bambini fino a 10 anni (esclusi costi Funivia); oppure attraverso il sito www.gboropa.it con la possibilità di prenotare direttamente con uno sconto.

Approfondimento:

L'edutainment ,neologismo anglosassone derivante dell’accorpamento dei termini educational (educativo, didattico) ed entertainment (intrattenimento, gioco) o intrattenimento educativo è una forma di intrattenimento finalizzata sia ad educare sia a divertire. Secondo alcune interpretazioni, senza divertimento (senza passione) non potrebbe esserci apprendimento. Da questo assunto si deriva la "necessità" dell'edutainment. Il tentativo in atto con l’esperienza di “Viaggio incredibile nella Natura” è quello di rendere un bene culturale uno spazio di esperienze cognitive in cui sviluppare curiosità, capacità di osservazione, intuizione e creatività, creando relazioni e stuzzicando la voglia di conoscenza attraverso il gioco, la narrazione ed i sensi.

Il Geosito del Monte Mucrone è un tassello fondamentale per la conoscenza della storia geologica del territorio. Ha lo scopo di illustrare e far conoscere la geologia e geomorfologia dell’alta valle Oropa (considerata di estremo interesse dalla comunità scientifica: lo studio delle rocce presenti nell’area ha contribuito, infatti, alla comprensione delle trasformazioni mineralogiche legate alla formazione delle Alpi). Attraverso un percorso a pannelli ed un profilo geologico in scala di grandi dimensioni, il viaggio nel tempo può cominciare!

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV

Giardino Botanico di Oropa – Geosito del Monte Mucrone (Oropa BIELLA)

