Tetto scoperchiato e linea elettrica tranciata. Il maltempo colpisce anche nel Vercellese

Gravi danni per il maltempo, nel pomeriggio di sabato, soprattutto nella zona di San Germano, flagellato da un'ondata improvvisa e violentissima di pioggia e vento. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire perché il forte vento, dopo aver scoperchiato un'abitazione, ha trascinato i pannelli di coibentazione sino alla rotonda della provinciale 11 direzione Santhià.

Un'altra della copertura ha travolto i cavi elettrici sezionandone la linea e, di nuovo, i Vigili del Fuoco, tramite l'autoscala, sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei restanti materiali a rischio caduta. E' stata poi liberata la linea elettrica per permettere al personale tecnico di intervenire per il ripristino della corrente e sono stati rimossi tutti i pannelli dalla sede stradale e nella sua adiacenza, così da permettere la viabilità senza ritardi e rischi per gli automobilisti in transito.

A causa del maltempo è stata anche annullata la serata della festa patronale in corso in paese."Dalle 14,30 circa - fanno sapere dai Vigili del Fuoco - sono in corso numerosi interventi in provincia a causa del maltempo. Sede centrale e distaccamenti, comprese squadre volontari sono impegnati per caduta alberi e allagamenti".