Lupi assaltano un gregge di 33 pecore, 8 sopravvissute - Cronaca dal Nord Ovest

Il lupo, grande predatore delle Alpi, torna a far parlare di sé sulle pagine di cronaca cuneese; nelle scorse ore, infatti, un branco ha assaltato un gregge di 33 pecore che pascolava, protetto da una recinzione elettrificata, nel vallone della Penna, verso Prato Nevoso, nel territorio comunale di Frabosa Soprana.

Una vera e propria strage: sono soltanto otto gli ovini, appartenenti a una famiglia di allevatori dell'area monregalese, che sono riusciti a scampare all'attacco, malgrado la paura e lo spavento generati dal raid improvviso. Cresce, pertanto, l'angoscia degli allevatori: gli avvistamenti di lupi stanno aumentando in questo periodo e sono molte le amministrazioni municipali, a partire proprio da quella di Frabosa Soprana, pronte a chiedere l'apertura di un tavolo di confronto in Regione, utile a discutere in merito alla questione e individuare soluzioni efficaci per il futuro.

Sono attesi segnali nelle prossime settimane da parte della Giunta Cirio.