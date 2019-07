Animatrice e giovani escursionisti salvati dal Soccorso Alpino – Cronaca dal Nord Ovest

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno da poco concluso un recupero complesso a causa del maltempo. Intorno alle 12.30 è stato lanciato l'allarme per un'escursionista animatrice di un campeggio parrocchiale estivo a Ceresole Reale con crisi comiziale nei pressi dell'Alpe Pisson a 2150 metri di quota nel comune di Ceresole Reale. Considerando la gravità del codice, nonstante le condizioni meteo marginali è stata mandata sul posto l'eliambulanza 118 che ha sbarcato l'equipe senza però riuscire a recuperarla a causa dell'aumento della nebbia.

Sono state quindi attivate le squadre a terra a supporto che sono partite a piedi in direzione del target. In seguito l'elicottero ha potuto effettuare il recupero, ma è stato comunque necessario l'intervento delle squadre poiché il resto del gruppo di cui faceva parte l'infortunata, una novantina di minorenni con alcuni accompagnatori adulti, non era più in grado di scendere autonomamente. I giovani erano infreddoliti, alcuni con principi di ipotermia, bagnati e spaventati, uno di loro ha avuto una crisi di panico, poiché erano stati esposti a temporali con fulmini.

“Fortunatamente – spiegano i tecnici del Soccorso Alpino - la paziente è giunta in ospedale e il resto del gruppo ha fatto ritorno a valle, ma ci teniamo a sottolineare il fatto che è fondamentale valutare attentamente le previsioni meteorologiche prima di avventurarsi in montagna. In particolare le perturbazioni di oggi erano state ampiamente annunciate come particolarmente intense”.