Frontale a Sandigliano, deceduta una donna nella notte FOTO

Aggiornamento del 27 luglio ore 11,30: La vittima si chiama Armida Schiapparelli di anni 96 residente a Biella e viaggiava a bordo di un'auto tipo Renault condotta dalla figlia 68enne che è attualmente ricoverata all'ospedale di Ponderano in prognosi riservata. La macchina, per cause in corso di accertamento, avrebbe urtato una Alfa Romeo Mito condotta da una donna di 45 anni di Torino: per lei pochi giorni di prognosi. In seguito la Renault avrebbe proseguito scontrandosi frontalmente con una Honda guidata da una 44enne di Biella: per lei 20 giorni di prognosi. La salma non è ancora a disposizione della famiglia ma si sta attendendo il nullaosta del sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra. Tutti i veicoli sono sotto sequestro.

Il fatto

Nella tarda serata di oggi 26 luglio, poco dopo le 23, le sirene di diversi mezzi dei Vigili del fuoco, Polizia Stradale e ambulanze del 118 hanno fatto intuire quello che poi si è rivelato un terribile incidente in cui sono rimaste coinvolte tre auto e diverse persone. I soccorritori giunti sul posto, a Sandigliano in via XX Settembre, si sono trovati una scena del sinistro apparsa immediatamente grave. Diversi i feriti tra cui, riferisce l'addetto stampa del 118, tre gravi, tutti condotti in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono note le loro condizioni. Seguiranno aggiornamenti.