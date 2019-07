Pollone - violento incidente tra diversi mezzi: cinque i feriti, due trasportati a Novara con l'elicottero FOTO

Spaventoso incidente a Pollone in via Frassati, questa mattina poco dopo le 10. Cinque feriti, due dei quali sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Novara, è il bilancio dello scontro avvenuto intorno alle 10 in via Frassati a Pollone. Quattro i mezzi coinvolti: una Renault Twingo, una Citroen, un'ape car e una Nissan Micra. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale che si occupa della dinamica ancora tutta da verificare e i carabinieri per regolare la viabilità. Da una prima ricostruzione l'impatto iniziale potrebbe essere avvenuto tra l'ape car e la Nissan Micra finita poi nel prato. Il mezzo da lavoro sarebbe rimasto sulla carreggiata e colpito da altre due automobili che stavano sopraggiungendo, una in direzione Pollone l'altra verso Biella. Alle 12 la strada era ancora chiusa. Traffico in tilt a partire da Città Studi. Seguiranno aggiornamenti.

E' il secondo grave incidente nel Biellese, nel giro di dodici ore, dopo quello avvenuto a Sandigliano alle 23 di ieri sera. LEGGI ANCHE: Frontale a Sandigliano deceduta una donna nella notte