Maltempo, Jeep travolta da un'onda anomala del torrente Cervo

Un'onda anomala del Cervo ha travolto una Jeep parcheggiata poco distante dalla riva trascinandola con forza in mezzo al torrente. A raccontarlo, ancora incredulo, un cittadino straniero giunto questo pomeriggio, sabato 27 luglio, ai cancelli della Protezione civile di Biella. Qui l'uomo avrebbe raccontato la dinamica dell'incidente, avvenuto sotto il ponte della Tangenziale, chiedendo il recupero dell'autoveicolo.

Il mezzo, infatti, si trova in mezzo al torrente e numerose sono state le chiamate ai centralini delle forze dell'ordine della provincia per il timore che qualcuno si trovasse a bordo. L'uomo, invece, poco lontano dalla sua auto, è rimasto incolume. La jeep verrà recuperata in un secondo momento, non appena le condizioni meteo si stabilizzeranno. Ancora una volta le forze dell'ordine consigliano di non stazionare vicino ai torrenti d'acqua in caso di allerta maltempo, almeno fino a quando la situazione non tornerà alla normalità.