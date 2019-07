Maltempo, caduti alberi in strada a Magnano e Zumaglia

Interventi dei vigili del fuoco a Magnano e Zumaglia. A causa delle intense precipitazioni di queste ore, due alberi sono crollati in mezzo alla strada in frazione Broglina e sulla strada provinciale 204. Per fortuna nessun veicolo è rimasto coinvolto nei disagi. Giunti suoi luoghi interessati, gli uomini del 115 hanno tagliato e rimosso le piante ripristinando la viabilità.