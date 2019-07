Maltempo: Cadono calcinacci da un balcone, intervento a Biella dei vigili del fuoco

Nuovi disagi legati al maltempo. Stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina di Corso Risorgimento, a Biella. Diverse porzioni di calcinacci sono cadute a terra da un balcone posizionato al quinto piano. Per fortuna non si sono verificati danni a mezzi in sosta o a persone in transito. Le operazioni di completa messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 18.30 di oggi, sabato 27 luglio.