La battaglia contro la malattia, ecco la storia di Elena Marchiollati

Esistono nell’immaginario di tutti i giorni storie che sembrano create per dar vita a film. Nella splendida cornice di Varallo in Piemonte, si è arrivati all’apice di una incredibile vicenda umana. La protagonista di questa esperienza è Elena Marchiollati, donna molto conosciuta per il suo impegno nel sociale e attualmente presidente dell’Associazione “Abitare Insieme”. Ripercorrendo i passi della sua vita a ritroso, scopriamo Elena come una giovane ragazza che vive in Costa Azzurra: una promessa della danza classica, capace di regalare emozioni nei palcoscenici dei teatri più prestigiosi.

Tutto cambia all’età di 27 anni, quando le viene diagnosticato un brutto male oncologico che la colpisce all’utero. Un male in uno stadio già avanzato. Da qui l’inizio di un calvario che la vedrà attrice suo malgrado di una terribile battaglia. Sospinta dall’affetto della sua piccola figlia di soli tre anni e da un incredibile attaccamento alla vita Elena combatte e lotta, affronta lunghi cicli di chemioterapia, di cobalto terapia e le varie operazioni frutto di recidive. Nonostante queste atroci sofferenze, il cuore di questa meravigliosa donna è sempre e comunque propenso per il bene. Una mattina, spinta da un desiderio di aiutare gli altri, prende carta e penna e decide di raccontare il suo percorso senza risparmiarsi: scrive delle sue più intime paure, dei disagi provati anche quelli più tristi sopportati dai suoi famigliari e lo fa con l’intenzione di aiutare chi ancora sta lottando contro un cancro. Adesso Elena è tranquilla.

Il problema oncologico non c’è più: sono rimasti gli effetti collaterali, ma questo non impedisce alla signora Macchiorlatti di vivere una vita piena di emozioni. Torna nella terra natia dei suoi genitori e attualmente vive con la sua famiglia a Varallo dove lavora come saldatrice in una ditta metalmeccanica. Una storia che sembra un film. Questa triste vicenda, ha dato voce ad un meraviglioso libro “Oltre il mio destino” scritto con l’aiuto della dottoressa Barbara Saccagno e definito da Elena una “matrioska” per via delle tante stanze che si incontrano al suo interno.

Durante una presentazione del suo volume, presso i giardini del Fondo Edo Tempia a Biella, era presente per puro caso Luca Stecchi, poeta e autore biellese, il quale quasi di getto ha composto una poesia in suo onore “Blu Cobalto”, premiata in seguito proprio nel Comune di Varallo al Concorso Internazionale di Poesia indetto dalla Otma2 edizioni. Questa poesia con il tempo ha preso vita propria, fino a giungere al Santo Padre, Papa Francesco.