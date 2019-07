Incidente a Borriana tra un tir e un Fiat Doblò

Incidente stradale intorno alle 13 di ieri, 26 luglio, sulla strada provinciale a Borriana. A scontrarsi un autoarticolato e un Fiat Doblò, condotti rispettivamente da un uomo di 65 anni residente nell'Astigiano e una 33enne biellese. Nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, il tir è finito in mezzo alla carreggiata. Dopo averlo rimesso in moto, i meccanici lo hanno spostato a bordo strada in attesa del recupero. Sul posto i carabinieri per i rilievi; le condizioni dei conducenti, al momento sconosciute, non dovrebbero essere gravi.