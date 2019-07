Incendio in un autodemolitore, a fuoco una decina di auto e il tetto di una casa

Incendio nella notte in un'azienda di autodemolizioni di Biella Chiavazza. Per cause ancora da accertare, sono andate a fuoco una decina di auto. Le fiamme hanno coinvolto anche una porzione di cornicione del tetto di una casa nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Un altro incendio aveva colpito lo stesso autodemolitore a gennaio 2017.

