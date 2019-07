Escursionista indiano bloccato sotto il Camino, recuperato dal Soccorso alpino

Momenti di apprensione nei pressi del monte Camino. Intorno alle 17 di oggi, 27 luglio, un 25enne di origine indiana è stato recuperato dagli uomini del Soccorso alpino. Secondo le prime testimonianze, il giovane non ha fatto in tempo a scendere con i suoi amici a valle ed è rimasto bloccato per un paio d'ore vicino al rifugio Savoia, chiuso in quel momento a causa delle violente precipitazioni.

Il ragazzo, mal equipaggiato, con indosso una canotta e pantaloncini, è stato raggiunto a piedi dal gestore del rifugio Rosazza che ha provveduto a coprirlo con un telo termico. Non appena il meteo si è stabilizzato, i soccorsi sono arrivati a bordo delle funivie di Oropa e prestato i primi aiuti al giovane, giunto nel Biellese per motivi di lavoro. Per fortuna, il 25enne stava bene ed ha potuto ricongiungersi con i suoi amici.

Ancora una volta si consiglia di valutare attentamente le previsioni meteorologiche prima di avventurarsi in montagna. In particolare, le perturbazioni di oggi erano state ampiamente annunciate come particolarmente intense.