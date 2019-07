Fuori strada a Castelletto Cervo, donna fuori pericolo di vita FOTO

Aggiornamento del 27 luglio:

La donna alla guida della Ford Fiesta, una 53enne di Vercelli, è rimasta lievemente ferita. Nessuna grave conseguenza anche per la donna al volante della Focus, una 45enne di Trecate, che viste le lesioni è stata comunque trasportata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sono gravi.

Il fatto

Incidente stradale alle 15 di oggi venerdì 26 luglio a Castelletto Cervo regione Cantone Gallo sulla provinciale 315 Torino-Svizzera. Una Ford Focus con al volante una donna, probabilmente a causa di una distrazione, è finita nel fosso laterale centrando poi un muretto perpendicolare alla carreggiata e finendo la corsa capottata in centro strada. La donna al momento dei soccorsi era cosciente ed è stata medicata dall'equipe sanitaria dell'ambulanza del 118. Dietro alla Focus stava sopraggiungendo una Ford Fiesta che, probabilmente alla vista dell'incidente, ha iniziato a sbandare ed è finita anch'essa nel fossato laterale. Traffico interrotto e intervento dei carabinieri di Cossato per la viabilità e i rilievi del caso. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno raddrizzato l'automobile e ripulito l'asfalto oltre alle operazioni di primo soccorso.