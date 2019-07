Candelo: Scontro tra due auto in via Villaggio Primavera

Altro incidente nella giornata di ieri, 26 luglio, sulle strade biellesi. Lo scontro è avvenuto in via Villaggio Primavera a Candelo, tra una Ford Fiesta condotta da un 29enne di Biella e una Citroen C4 alla cui guida c'era un 42enne di Candelo. Nessuno dei due è rimasto ferito. Le cause dell'accaduto sono ora al vaglio dei carabinieri.