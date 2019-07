Cade mentre viene caricata sul pulmino, anziana disabile deceduta dopo una settimana

Una caduta improvvisa, una violenta botta alla testa. Un incidente che si è rivelato fatale per una donna di 84 anni quello accaduto lo scorso 5 luglio a Sandigliano, al centro diurno della struttura che la ospitava. Tutto è accaduto mentre la pensionata veniva caricata sul pulmino del comune, attraverso l'opportuna piattaforma, per essere riaccompagnata a casa. Ricoverata all'ospedale di Ponderano, le sue condizioni si sono aggravate giorno per giorno fino all'11 luglio, data del decesso. Dal fascicolo aperto dalla Procura si ipotizza il reato di omicidio colposo. Dopo l'accaduto i responsabili della struttura e i presenti durante l'incidente hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia così come il sindaco Mauro Masiero, che ha dichiarato di aver già attivato le assicurazioni.