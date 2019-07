Arriva il maltempo nel Biellese: Temporali e grandine al Santuario di Oropa e al Favaro VIDEO

Come preannunciato ieri sera (leggi qui), il maltempo si è abbattuto con forza su buona parte del territorio biellese. Temporali, piogge, forti raffiche di vento e, in alcuni punti, grandine.

Le aree più colpite dalla violenta pertubazione sono state il Santuario di Oropa, come riportato poco prima dell'una dallo stesso portale social, e la zona del Favaro, come testimoniato in un video pubblicato su Facebook dall'assessore di Biella Giacomo Moscarola, che all'interno della sua auto ha filmato la violenza dei rovesci e della grandine.

In queste ore molti altri stanno pubblicando, attraverso i diversi canali social in diversi punti del Biellese, gli effetti di queste precipitazioni. Sempre citando il bollettino dell'Arpa Piemonte fenomeni più intensi e persistenti sono attesi anche in serata "con temporali anche forti, per l'avvicinamento della parte più attiva dell'area depressionaria dal centro Europa - come recita la nota di queste ore - Le precipitazioni continueranno anche nella notte, se pur a carattere più sparso, per poi attenuarsi dalla tarda mattinata di domani per poi esaurirsi nel pomeriggio".